В Україні створюють реєстр втрачених культурних цінностей - Бородянський

Фахівці Міністерства культури, молоді та спорту України працюють над реєстром втрачених культурних цінностей.

Про це міністр Володимир Бородянський заявив під час презентації виставки "СПЕЦВАНТАЖ! Історії повернення українських культурних цінностей" у Мистецькому арсеналі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми розпочинаємо велику роботу з того, щоб ми почали формувати реєстр втрачених цінностей і почали системну роботу з повернення", - заявив керівник МКМС.

Він наголосив, що серед загальної маси цінностей, які за часів нацистської окупації були вивезені з території Радянського Союзу, 55% становили раритети, вивезені з території України.

"(Тоді) Німеччина вивозила культурне надбання України, Росія сьогодні це робить в Криму", - заявив міністр.

Бородянський нагадав, що станом на 1 січня 2014 року в АР Крим діяло 35 музейних закладів, у яких зберігалося 928 тисяч предметів державної частини музейного фонду України.