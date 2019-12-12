В Україні створюють реєстр втрачених культурних цінностей - Бородянський

В Україні створюють реєстр втрачених культурних цінностей - Бородянський

Укрінформ
Фахівці Міністерства культури, молоді та спорту України працюють над реєстром втрачених культурних цінностей.

Про це міністр Володимир Бородянський заявив під час презентації виставки "СПЕЦВАНТАЖ! Історії повернення українських культурних цінностей" у Мистецькому арсеналі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми розпочинаємо велику роботу з того, щоб ми почали формувати реєстр втрачених цінностей і почали системну роботу з повернення", - заявив керівник МКМС.

Читайте також: В Україні розвиватимуть проєкти культурних послуг для громад - Бородянський

Він наголосив, що серед загальної маси цінностей, які за часів нацистської окупації були вивезені з території Радянського Союзу, 55% становили раритети, вивезені з території України.

"(Тоді) Німеччина вивозила культурне надбання України, Росія сьогодні це робить в Криму", - заявив міністр.

Бородянський нагадав, що станом на 1 січня 2014 року в АР Крим діяло 35 музейних закладів, у яких зберігалося 928 тисяч предметів державної частини музейного фонду України.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-