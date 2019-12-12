В Україні розвиватимуть проєкти культурних послуг для громад - Бородянський

Міністерство культури, молоді та спорту наступного року має намір реалізувати проєкти, спрямовані на розвиток культурних послуг для громад.

Про це міністр Володимир Бородянський сказав під час підсумкової зустрічі з учасниками грантової програми “Малі міста - великі враження”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми плануємо запустити у рамках міністерства проєкти щодо таких культурних столиць. Це буде потужним поштовхом до зміни ландшафту”, - сказав Бородянський.

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Міністр закликав молодь не стояти осторонь розбудови своїх міст. “А ми зі свого боку обіцяємо вам розуміння, лобіювання, підтримку та навіть гроші”, - сказав він.

У Києві відбулася підсумкова зустріч учасників грантової програми "Малі міста - великі враження" / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

Як повідомлялося, раніше міністр культури, молоді та спорту говорив про намір створити рейтинг міст за динамікою розвитку культурних послуг для населення. За його словами, в Українському культурному фонді цього року є програма "Культурна столиця України", в рамках якої можна отримати 30 мільйонів гривень на громаду.