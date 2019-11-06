Центр впливу на УПЦ МП знаходиться у Москві - Бородянський

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський вважає, що було б чесно, якби релігійні організації в своїй назві вказували, до якого релігійного центру належать.

Про це він сказав інтерв’ю РІСУ.

“І ми розуміємо, що центр впливу на Українську православну церкву Московського патріархату знаходиться в Росії, в Москві. Звичайно, що Україна має якимось чином враховувати це. І я вважаю, що принцип, що Церква повинна внести в свою назву ідентифікацію, що вона відноситься до Російської Православної Церкви – це зрозуміла норма, яка просто визначає, хто є хто. Всі повинні розуміти, що центр впливу на Українську православну церкву Московського патріархату знаходиться в Москві – через той же Синод”, - сказав Бородянський.

Водночас, зазначив він, тут є нюанс, що країна почала втручатись в такі елементи як назва – це не дуже правильно. Але міністр вважає, що в період війни, в період агресії проти України, коли відбуваються події на Сході, і коли у нас окупували Крим, це нормально, коли країна позначає, хто є хто.

“І мені здається, що (такі вимоги – ред.) не можна в цьому контексті вважати втручанням. Щоб люди могли свідомо обирати. Держава ж нічого не робила, вона просто сказала: давайте позначимо. Все. Свобода віросповідання залишається, але давайте позначимо, хто є хто на цій території. Я не бачу в цьому ніяких проблем”, - наголосив урядовець.

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Як повідомлялося, Верховна Рада України на пленарному засіданні у четвер, 20 грудня 2018 року, ухвалила в цілому закон, який зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату у своїй назві зазначити приналежність до Російської православної церкви (РПЦ).