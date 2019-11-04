На Житомирщині закрили храм через конфлікт між вірянами ПЦУ і Московського патріархату

«Встановлено, що сторони конфлікту є прихильниками різних конфесій православної церкви. Відтак, коли одні проводили богослужіння в храмі, інші зібрались, аби провести у ньому інвентаризацію наявних цінностей (за рішенням місцевої громади). Оскільки сторони не змогли домовитись між собою, було прийнято рішення про закриття храму до вирішення питання у судовому порядку», - йдеться у повідомленні.

У неділю, 3 листопада, громада села Калинівка, яка навесні прийняла рішення про перехід до ПЦУ, намагалася потрапити до храму, аби провести там інвентаризацію. Утім людей не впустили до церкви прихильники УПЦ МП.

Секретар Житомирсько-Овруцької єпархії ПЦУ протоієрей Павло Ядчишин опублікував Facebook відео подій у Калинівці і вважає, що потрапити до храму вірянам заважали привезені люди.

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«Парафіяни Свято-Покровського храму Православної Церкви України села Калинівка ідуть у свій храм, але їм на заваді стають люди, яких привезли представники Московського патріархату. У громади ПЦУ є всі відповідні документи для того, щоб звершувати богослужіння, але, на жаль, громада не може зайти у свій храм. На даний момент в селі Калинівка немає зареєстрованої релігійної організації УПЦ в єдності з Московським патріархатом», - написав Ядчишин.