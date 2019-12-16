У конкурсі на посаду голови НАЗК переміг прокурор Новіков

У конкурсі на зайняття посади голови НАЗК переміг Олександр Новіков, який нині працює прокурором Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ.

Про це повідомляється на сайті Transparency International Ukraine.

"16 грудня Комісія з відбору голови НАЗК оголосила ім’я переможця. Ним став прокурор Олександр Новіков. Наразі він — прокурор Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності ГПУ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед справ, які розслідував Новіков, - щодо можливого підроблення результатів Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

У 2015 році він був претендентом на посаду голови/першого заступника голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. На сайті Верховної Ради оприлюднили текст законопроєкту №2598 “Про внесення змін до Конституції України (щодо децентралізації влади)”, внесений Президентом України Володимиром Зеленським.

Супровідні документи до проєкту закону стали доступними вранці 16 грудня на сайті ВР.

За словами юридичного радника ТІ Україна Олександра Калітенка, тепер Комісія з відбору голови НАЗК має внести відповідне подання Кабінету міністрів про призначення Новікова на посаду голови Нацагентства.

Як повідомлялося, 18 жовтня набув чинності закон, що передбачав перезавантаження НАЗК, зокрема, зміну керівництва та перехід на одноособове управління Агентством замість колегіального.

28 жовтня Кабмін затвердив склад конкурсної комісії, куди увійшли три представники міжнародних організацій і три від уряду.

25 листопада Комісія з відбору голови НАЗК затвердила перелік з 30 кандидатів, які відповідають вимогам конкурсу, а 6 грудня оголосила короткий перелік претендентів.

НАЗК до березня 2018 року очолювала Наталія Корчак, на посаді її змінив Олександр Мангул.

20 жовтня 2019 року уряд тимчасово поклав виконання обов'язків голови НАЗК на Наталію Новак.