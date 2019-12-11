Рахункова палата не затвердила аудит НАЗК, який виявив порушення

Рахункова палата не затвердила аудит Національного агентства з питань запобігання та протидії корупції (НАЗК), який виявив низку порушень, і проведе повторну перевірку.

Про це поінформувала під час виступу на конференції в.о. керівника НАЗК Наталія Новак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Був аудит НАЗК, який виявив низку порушень, що стосувалися оплати праці керівного складу НАЗК. На жаль, коли цей звіт повинна була затвердити Рахункова палата, стався безпрецедентний випадок – Рахункова палата не змогла відкрити своє засідання у зв’язку з тим, що вони не змогли включити у порядок денний затвердження звіту Рахункової палати», - сказала вона.

Новак додала: «склалося враження, що у них (Рахунковій палаті – ред.) є внутрішні розбірки. А по-друге, враховуючи, що були виявлені порушення, треба було передавати результат аудиту в правоохоронні органи. І можливо, керівництво Рахункової палати не хотіло, щоб ці справи передавалися правоохоронним органам на колишнє керівництво НАЗК».

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За її словами, наразі аудиторський звіт Рахункової палати залишається незатвердженим.

Водночас Рахункова палата обіцяє провести ще одну перевірку, щоб «нарешті встановити чітко, які там були порушення».

Фото: Цензор.нет