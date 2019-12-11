НАБУ отримає доступ до Реєстру декларацій

Національне агентство з питань запобігання та протидії корупції надасть доступ Національному антикорупційному бюро України до Реєстру декларацій.

Про це на пресконференції 11 грудня повідомила в.о. керівника НАЗК Наталія Новак, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Була одна важливо умова міжнародних організацій — допуск НАБУ до нашого Реєстру декларацій. Це підписання порядку допуску НАБУ до нашого реєстру. Їм цей реєстр необхідний, щоб вести розшукову діяльність", - сказала вона.

За словами Новак, попереднє керівництво НАЗК не хотіло надавати доступ НАБУ до цього реєстру. Однією з причин, зазначила Новак, було те, що НАБУ планувало використовувати реєстр з метою інформаційно-аналітичної роботи.

В офісі з прав людини заявляли, що це є дуже широким трактуванням і може зачіпати права людей, оскільки інформація в реєстрах містить персональні дані.

Новак наголосила, що НАБУ повинні розробити свої внутрішні правила, в яких передбачити відповідальність за несанкціоноване втручання у персональні дані.