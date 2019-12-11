НАБУ отримає доступ до Реєстру декларацій
Про це на пресконференції 11 грудня повідомила в.о. керівника НАЗК Наталія Новак, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Була одна важливо умова міжнародних організацій — допуск НАБУ до нашого Реєстру декларацій. Це підписання порядку допуску НАБУ до нашого реєстру. Їм цей реєстр необхідний, щоб вести розшукову діяльність", - сказала вона.
За словами Новак, попереднє керівництво НАЗК не хотіло надавати доступ НАБУ до цього реєстру. Однією з причин, зазначила Новак, було те, що НАБУ планувало використовувати реєстр з метою інформаційно-аналітичної роботи.
В офісі з прав людини заявляли, що це є дуже широким трактуванням і може зачіпати права людей, оскільки інформація в реєстрах містить персональні дані.
Новак наголосила, що НАБУ повинні розробити свої внутрішні правила, в яких передбачити відповідальність за несанкціоноване втручання у персональні дані.