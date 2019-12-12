Нам потрібна національна єдність! Штучне розділення вестиме країну до капітуляції

Про головну опору влади президента

Зеленський має зробити висновок, що та частина його електорату, яка прагне союзу з Росією та миру будь-якою ціною, більше не є опорою для його президентства. Вони голосували на виборах за колабораціоніста, який віддасть Україну на милість Кремлю, возз'єднає їх нарешті з РФ. Натомість Зеленський у Парижі показав, що не збирається цього робити.

Тепер головною опорою його влади стануть його прихильники-патріоти та проукраїнські опозиціонери. Президент має думати про національну єдність, об'єднання з усіма патріотичними силами – з Петром Порошенком, Святославом Вакарчуком та Юлією Тимошенко. Вони можуть бути опозицією в економічних чи управлінських питаннях. Але є союзниками у захисті національних інтересів.

Нам потрібен уряд національної єдності. Треба припинити розмови про старих та нових політиків. Це – штучне розділення, що веде країну до капітуляції. Варто ділити на патріотів та колабораціоністів.

Віталій Портников

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