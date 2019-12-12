Нам потрібна національна єдність! Штучне розділення вестиме країну до капітуляції

Нам потрібна національна єдність! Штучне розділення вестиме країну до капітуляції

Віталій Портников Віталій Портников
Укрінформ
Про головну опору влади президента

Зеленський має зробити висновок, що та частина його електорату, яка прагне союзу з Росією та миру будь-якою ціною, більше не є опорою для його президентства. Вони голосували на виборах за колабораціоніста, який віддасть Україну на милість Кремлю, возз'єднає їх нарешті з РФ. Натомість Зеленський у Парижі показав, що не збирається цього робити.

Тепер головною опорою його влади стануть його прихильники-патріоти та проукраїнські опозиціонери. Президент має думати про національну єдність, об'єднання з усіма патріотичними силами – з Петром Порошенком, Святославом Вакарчуком та Юлією Тимошенко. Вони можуть бути опозицією в економічних чи управлінських питаннях. Але є союзниками у захисті національних інтересів.

Нам потрібен уряд національної єдності. Треба припинити розмови про старих та нових політиків. Це – штучне розділення, що веде країну до капітуляції. Варто ділити на патріотів та колабораціоністів.

Віталій Портников
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* Точка зору автора може не збігатися з позицією агентства
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