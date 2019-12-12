Кібербезпеку не треба відділяти від інформаційної та комунікаційної — експерт

Питання кібербезпеки має розглядатись у комплексі з інформаційною та комунікаційною безпекою.

Про це заявив керівник програми “Стійка Україна”, виконавчий директор ICDS - International Centre for Defence and Security (Естонія) Дмитро Теперик під час круглого столу в Укрінформі.

"Чому ми фокусуємось вже третій рік на так званій КІК-безпеці (комунікаційній, інформаційній та кібербезпеці)? Будемо говорити чесно: наш спільний ворог не розділяє ці сфери діяльності. І з операційного погляду механізми впливу на нашу країну, на Естонію та інші країни Балтії відбуваються у переплетінні сфер віртуальної, інформаційної та комунікаційної. Немає сенсу відділяти кібербезпеку від безпеки інформаційної та комунікаційної", - зазначив експерт.

Він наголосив, що в межах програми "Стійка Україна" досліджуються всі вразливі місця КІК-безпеки.

"Ваша країна вже п'ятий рік перебуває в стані війни, у вас є унікальний досвід. Усвідомлення і аналіз цього досвіду потрібен моїй країні і не тільки багатьом країнам у Європі, а й у світі", - зазначив Теперик.

Програма "Стійка Україна" впроваджується Міжнародним центром оборони та безпеки (ICDS) за фінансової підтримки Міністерства закордонних справ Естонської Республіки.

Її мета - створення та впровадження стандартів виміру стійкості суспільства, постійне вдосконалення цієї системи відповідно до актуальних чинників і процесів, посилення горизонтальних зв'язків між українцями та естонцями, взаємне навчання.