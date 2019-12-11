На сайті президента створили петицію щодо забезпечення ДСНС спецобладнанням

На офіційному сайті президента України зареєстровано електронну петицію №22/080424-еп "Про забезпечення пожежників спеціальним обладнанням для порятунку людей з багатоповерхівок".

Петиція оприлюднена 9 грудня.

Станом на 11 грудня звернення набрало 373 підписи із 25 тисяч голосів, необхідних для його розгляду главою держави.

"Недавня ситуація з пожежею в будинку Асвадурова (коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу) показала українцям неготовність пожежників до деяких випадків забезпечення екстреної допомоги, а саме -порятунку людей у разі блокування їх на поверхах, які знаходяться над джерелом загоряння. Багатьом довелося стрибати з 5 поверху просто на машини або на землю, аби не бути враженими вогнем. З огляду на це, постає закономірне питання: чому українські пожежники не забезпечені спеціальним обладнанням, що допомагає зловити громадян у разі перешкод під час спуску? І чому в нормах пожежної безпеки не прописано наявність таких приладів? Цілком зрозуміло, що за наявності відповідного фінансування ДСНС України, кількість постраждалих і загиблих була б набагато меншою", йдеться в тексті.

На думку автора петиції, для порятунку можна б використати "натяжне рятувальне полотно. Для розгортання такого потрібно не менше 16 осіб. Доцільно використовувати для порятунку людей з висоти не більше 10 метрів (вікно 4-го поверху)".

Також автор стверджує, що "пневматичні мати підходять для порятунку людей з висоти до 20 метрів (7-8-й поверхи). Мат «Каскад-5» має діаметр 4,25 метра і вагу близько 60 кг. Наповнюється від балона за три хвилини. Ціна - близько 5 тисяч доларів". Можна застосувати спіральний рятувальний рукав, рятувальний трап-жолоб (конструкція з міцної тканини, яку рекомендується використовувати для рятувальних операцій в школах і лікарнях).

Автор звернення нагадує, що "в Одесі дев'ять пожежних частин. Щоб закупити для кожної з них по два натяжних полотна, два пневматичних мати, два жолоби та чотири рятувальні рукави різної довжини, необхідно витратити по 55 тисяч доларів. Загалом для забезпечення міста знадобиться приблизно 500 тисяч доларів або 12-13 млн гривень".

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"Просимо Вас відгукнутися на «крик про допомогу» всіх громадян України, переглянути норми пожежної безпеки та виділити кошти з державного бюджету на дані непередбачені потреби", йдеться у петиції.

Як повідомлялося, 4 грудня о 10 год. 12 хв. у м. Одесі на третьому поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв. 4 грудня пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв.м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб. 13 осіб загинуло.

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Комісія з розслідування пожежі в одеському коледжі до 20 грудня відзвітує Кабміну.