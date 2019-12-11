Уряд виділив майже 4 мільйони на ліквідацію наслідків пожежі в Одесі

Кабінет міністрів виділив майже 4 млн грн на ліквідацію наслідків пожежі в Одеському коледжі та на компенсації родинам загиблих.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"Кабінет міністрів України на своєму засіданні виділив майже 4 млн грн на ліквідацію наслідків пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу", - йдеться у повідомленні.

Ініціатива уряду передбачає виділення по 200 тис. грн кожній з родин, чиї рідні загинули під час пожежі в коледжі, та по 50 тис. грн травмованим під час пожежі, ще 315 тис. грн будуть спрямовані на першочергові заходи з ліквідації наслідків пожежі. Загальна сума, яку уряд планує виділити, складає 3 млн 965 тис. грн.

“Кошти, які ми виділяємо з резервного фонду, не повернуть тих, хто загинув, і не загоять рани, отримані під час тієї жахливої трагедії. Але ми просто зобов'язані підтримати постраждалих та їхні родини. Разом з тим розслідування трагедії, визначення відповідальних - це питання найвищого пріоритету, воно перебуває на моєму особистому контролі”, - зазначив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Після схвалення на засіданні уряду вказані кошти будуть спрямовані Державній службі України з надзвичайних ситуацій та Одеській облдержадміністрації з резервного фонду Державного бюджету України.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10 год. 12 хв в Одесі на третьому поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв. 4 грудня пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв м.

6 грудня Кабінет міністрів створив урядову комісію з розслідування причин пожежі в Одесі.

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9 грудня директору коледжу висунуто підозру в службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

Станом на ранок 11 грудня повідомлялося, що відкритого вогню не спостерігається, тривають пошуково-рятувальні роботи та роботи з демонтажу аварійних елементів конструкцій будівлі.

Під час пошукових робіт виявлено тіла 10 загиблих осіб (тіла 5 осіб не ідентифіковано). Загалом внаслідок пожежі загинули 12 осіб, постраждали 30, у лікувальних закладах залишаються 9 осіб.

Фото: ДСНС