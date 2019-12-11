Одеська ОДА виділила понад 2 мільйони постраждалим та родинам загиблих у коледжі

Голова Одеської облдержадміністрації Максим Куций розпорядився виділити 2 мільйони 240 тисяч гривень для надання одноразової грошової допомоги постраждалим та родинам загиблих на пожежі у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це Куций повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Родини загиблих отримають по 100 тисяч гривень, постраждалі середнього ступеня тяжкості – по 50 тисяч, а постраждалі легкого ступеня тяжкості – по 10 тисяч гривень. Виділення коштів найближчим часом покладаю на департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної адміністрації", - зазначив Куций.

За його словами, гроші будуть виділені найближчим часом.

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Очільник ОДА додав, що всі ті, хто досі перебувають у лікарнях, повністю забезпечені медикаментами, а навчальний процес з понеділка поновлено.

На ліквідацію наслідків трагедії буде виділено 685 тисяч гривень з резервного фонду.