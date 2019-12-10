Кабмін виділить майже 4 мільйони на ліквідацію наслідків пожежі в Одесі

Кабінет міністрів України на засіданні 11 грудня розгляне питання про виділення майже 4 млн грн на ліквідацію наслідків пожежі в Одеському коледжі та компенсацію родинам загиблих.

Про це повідомляє Урядовий портал.

“Уряд підтримає постраждалих та їхні родини. Разом з тим розслідування трагедії, визначення відповідальних - це питання найвищого пріоритету”, - коментує ініціативу Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук.

Після схвалення на засіданні уряду вказані кошти будуть спрямовані Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та Одеській облдержадміністрації з резервного фонду Державного бюджету України.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10 год. 12 хв у місті Одесі на третьому поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв 4 грудня пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв м.

Підрозділами ДСНС врятовано і евакуйовано 40 людей.

Станом на тепер трагедія забрала життя 12 осіб. Місцезнаходження 4 осіб наразі невідомо, 5 осіб поки не вдалося ідентифікувати.