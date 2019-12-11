Пожежа в Одесі: облрада виділила майже три мільйони родинам загиблих
Таке рішення прийнято на позачерговій 30-ї сесії Одеської обласної ради 7 скликання, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Немає нічого ціннішого, ніж людське життя. Рятувальники і медики, піддаючи небезпеці власне життя, рятували кожну людину. Досі вважаються зниклими безвісти четверо людей. Дуже важливо не допустити таких трагедій в майбутньому. Ми висловлюємо співчуття родинам загиблих і робимо те, що можна зробити - надати їм допомогу", - зазначив голова облради Сергій Паращенко.
На порядку денному сесії було одне питання: "Про виділення матеріальної допомоги особам, які постраждали, та сім'ям загиблих внаслідок пожежі, що сталась 4 грудня у будівлі Одеського коледжу, права та готельно-ресторанного бізнесу".
За виділення допомоги родинам загиблих та постраждалим проголосували 63 члени облради. Родинам загиблих з обласного бюджету буде переказано по 120 тисяч гривень. Людям, які отримали тяжкі тілесні ушкодження - по 80 тисяч гривень, середньої тяжкості - по 40 тисяч гривень, а легкі травми - по 20 тисяч гривень.
Як повідомлялося, Одеська облдержадміністрація прийняла рішення виділити 2 млн 240 тис. грн, мерія - 3 млн 500 тис. грн допомоги постраждалим та родинам загиблих під час пожежі у коледжі.
Фото: ДСНС