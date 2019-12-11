Пожежа в Одесі: у лікарнях залишаються дев'ятеро людей
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України.
“Станом на 7 год. 11 грудня відкритого вогню не спостерігається. Тривають пошуково-рятувальні роботи та роботи з демонтажу аварійних елементів конструкцій будівлі”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що в ході проведення пошукових робіт виявлено тіла 10 загиблих осіб (тіла 5 осіб не ідентифіковано). Загалом внаслідок пожежі загинули 12 осіб, постраждали 30, у лікувальних закладах залишаються 9 осіб.
До ліквідації наслідків пожежі залучено 206 чоловік та 40 одиниць техніки, з них від ДСНС 43 чоловіки особового складу та 9 одиниць техніки.
На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації та оперативна група ГУ ДСНС України в Одеській області.
Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10 год. 12 хв. в Одесі на третьому поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв. 4 грудня пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв м.
Підрозділами ДСНС врятовано і евакуйовано 40 людей.
9 грудня директору згорілого коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу висунуто підозру в службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.