В Одесі знесли верхню частину стіни згорілого коледжу

Група фахівців знесла з допомогою тросів, причеплених до великотоннажних автомобілів, верхню частину стіни аварійного флігеля згорілої будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. О 17-й годині поновлено рух транспорту на прилеглій вул. Пушкінській.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Демонтовано верхню частину аварійної стіни - з шостого по четвертий поверх. Уламки стіни впали на більш як 2 тисячі тюків із сіном, розставлених на піддонах у внутрішньому дворі для амортизації. Перерва до ранку 11 грудня. Завтра сподіваємось завершити демонтаж аварійної стіни", - сказав журналістам один із представників ДСНС.

Ліквідація наслідків пожежі в одеському коледжі / Фото: ДСНС

Як повідомлялося, аварійна стіна загрожувала безпечному проведенню подальших пошукових робіт - могла обвалитися в будь-який момент на рятувальників ДСНС.

Підготовчі роботи з демонтажу стіни тривали з учорашнього вечора, удосвіта 10 грудня була перекрита для руху транспорту вул. Пушкінська, по периметру місця робіт були виставлені регулювальники Патрульної поліції, попросили тимчасово покинути свої квартири жителів сусідніх будинків.

До аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт залучено 250 чоловік та 34 одиниці техніки, в тому числі від ДСНС - 96 чоловік та 8 одиниць техніки.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10 год. 12 хв в м.Одесі на третьому поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв 4 грудня пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв м. Підрозділами ДСНС врятовано і евакуйовано 40 людей. У ході проведення пошукових робіт виявлено тіла 10 загиблих. Всього в результаті пожежі загинуло 12 людей, постраждали 30 осіб, в лікувальних закладах залишаються 9 пацієнтів.