Розслідування пожеж в Одесі: комітет Ради заслухав МВС і Нацполіцію

Розслідування пожеж в Одесі: комітет Ради заслухав МВС і Нацполіцію

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Укрінформ
Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на засіданні 11 грудня заслухав інформацію керівництва Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції про хід і результати досудових розслідувань проваджень щодо пожеж в Одесі.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

“Комітет з питань правоохоронної діяльності заслухав інформацію керівництва Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції про хід і результати досудових розслідувань кримінальних проваджень щодо пожеж в м. Одеса”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що члени комітету заслухали заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та заступника Голови Національної поліції - начальника Головного слідчого управління Максима Цуцкірідзе.

Геращенко ознайомив з ходом розслідування народних депутатів у режимі відеозв’язку, оскільки в цей час перебував у Харкові.

Геращенко поінформував про пропозиції, які будуть підготовлені міністерством і направлені Президенту щодо необхідності внесення законопроєктів щодо посилення відповідальності за порушення правил пожежної безпеки.

Максим Цуцкірідзе, у свою чергу, повідомив, що за останні три роки в країні відбулося 6 резонансних глобальних пожеж, чотири з яких - в Одеській області.

Цуцкірідзе поінформував членів комітету про результати досудових розслідувань кримінальних проваджень щодо пожеж в Одесі, зокрема: в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, що сталася 4 грудня 2019 року; в будівлі Одеської обласної клінічної психіатричної лікарні 10 червня 2019 року; в будівлі готелю «Токіо Стар» 17 серпня 2017 року; в муніципальному дитячому оздоровчому-спортивному таборі «Вікторія» 16 вересня 2017 року.

Цуцкірідзе, зазначив, що остання перевірка представниками ГУ ДСНС України в Одеській області проводилася в період з 23.06.2014 року по 27.06.2014 року.

“Під час перевірки були виявлені такі основні порушення: не всі приміщення обладнано автоматичною пожежною сигналізацією; система внутрішнього протипожежного водогону знаходиться в несправному стані; приміщення не обладнано системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей; допускається оздоблення стін на шляхах евакуації горючими матеріалами; електричні мережі не відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок”, - йдеться в повідомленні.

Максим Цуцкірідзе також повідомив, що 9 грудня директору коледжу повідомлено про підозру по службовій недбалості і сьогодні їй суд обрав в якості запобіжного заходу домашній арешт з цілодобовим носінням електронного пристрою і відсторонив від посади.

«Те, що ми побачили в цьому коледжі, коли навіть елементарні засоби безпеки, ті ж самі вогнегасники, які знаходилися під ліжком у коменданта, вони не були встановлені на поверхах будинку», - зазначив Цуцкірідзе.

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За його словами, основною статтею, за якою будуть притягуватися винні у цій трагедії, буде стаття 270 «Порушення вимог законодавства щодо протипожежної безпеки» Кодексу про адміністративні правопорушення.

Цуцкірідзе також вернувся до народних депутатів з проханням внести зміни до ст.367 Кримінального кодексу щодо тяжких наслідків, внаслідок яких загинули люди.

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Голова Комітету Денис Монастирський зазначив, що ця трагедія виявила системну проблему, зокрема, правового регулювання правил пожежної безпеки, питання ефективності, адміністративної та кримінальної відповідальності за виявлені правопорушення. І ця проблема потребує системного і комплексного вирішення.

“За результатами заслуховування Комітет прийняв рішення направити запити до правоохоронних органів щодо надання додаткової інформації, а також розглянути напрацьовані пропозиції щодо внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності і внести відповідний законопроєкт на розгляд парламенту”, - зазначають в Інформаційному управлінні Апарату ВР.

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Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10 год. 12 хв в Одесі на третьому поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв. 4 грудня пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв. м.

6 грудня Кабінет міністрів створив урядову комісію з розслідування причин пожежі в Одесі.

9 грудня директору коледжу висунуто підозру в службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

Станом на ранок 11 грудня повідомлялося, що відкритого вогню не спостерігається, тривають пошуково-рятувальні роботи та роботи з демонтажу аварійних елементів конструкцій будівлі.

Під час пошукових робіт виявлено тіла 10 загиблих осіб (тіла 5 осіб не ідентифіковано). Загалом внаслідок пожежі загинули 12 осіб, постраждали 30, у лікувальних закладах залишаються 9 осіб.

Фото: iportal.rada.gov.ua

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