Розслідування пожеж в Одесі: комітет Ради заслухав МВС і Нацполіцію

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності на засіданні 11 грудня заслухав інформацію керівництва Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції про хід і результати досудових розслідувань проваджень щодо пожеж в Одесі.

Про це повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради.

“Комітет з питань правоохоронної діяльності заслухав інформацію керівництва Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції про хід і результати досудових розслідувань кримінальних проваджень щодо пожеж в м. Одеса”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що члени комітету заслухали заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та заступника Голови Національної поліції - начальника Головного слідчого управління Максима Цуцкірідзе.

Геращенко ознайомив з ходом розслідування народних депутатів у режимі відеозв’язку, оскільки в цей час перебував у Харкові.

Геращенко поінформував про пропозиції, які будуть підготовлені міністерством і направлені Президенту щодо необхідності внесення законопроєктів щодо посилення відповідальності за порушення правил пожежної безпеки.

Максим Цуцкірідзе, у свою чергу, повідомив, що за останні три роки в країні відбулося 6 резонансних глобальних пожеж, чотири з яких - в Одеській області.

Цуцкірідзе поінформував членів комітету про результати досудових розслідувань кримінальних проваджень щодо пожеж в Одесі, зокрема: в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, що сталася 4 грудня 2019 року; в будівлі Одеської обласної клінічної психіатричної лікарні 10 червня 2019 року; в будівлі готелю «Токіо Стар» 17 серпня 2017 року; в муніципальному дитячому оздоровчому-спортивному таборі «Вікторія» 16 вересня 2017 року.

Цуцкірідзе, зазначив, що остання перевірка представниками ГУ ДСНС України в Одеській області проводилася в період з 23.06.2014 року по 27.06.2014 року.

“Під час перевірки були виявлені такі основні порушення: не всі приміщення обладнано автоматичною пожежною сигналізацією; система внутрішнього протипожежного водогону знаходиться в несправному стані; приміщення не обладнано системою оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей; допускається оздоблення стін на шляхах евакуації горючими матеріалами; електричні мережі не відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок”, - йдеться в повідомленні.

Максим Цуцкірідзе також повідомив, що 9 грудня директору коледжу повідомлено про підозру по службовій недбалості і сьогодні їй суд обрав в якості запобіжного заходу домашній арешт з цілодобовим носінням електронного пристрою і відсторонив від посади.

«Те, що ми побачили в цьому коледжі, коли навіть елементарні засоби безпеки, ті ж самі вогнегасники, які знаходилися під ліжком у коменданта, вони не були встановлені на поверхах будинку», - зазначив Цуцкірідзе.

За його словами, основною статтею, за якою будуть притягуватися винні у цій трагедії, буде стаття 270 «Порушення вимог законодавства щодо протипожежної безпеки» Кодексу про адміністративні правопорушення.

Цуцкірідзе також вернувся до народних депутатів з проханням внести зміни до ст.367 Кримінального кодексу щодо тяжких наслідків, внаслідок яких загинули люди.

Голова Комітету Денис Монастирський зазначив, що ця трагедія виявила системну проблему, зокрема, правового регулювання правил пожежної безпеки, питання ефективності, адміністративної та кримінальної відповідальності за виявлені правопорушення. І ця проблема потребує системного і комплексного вирішення.

“За результатами заслуховування Комітет прийняв рішення направити запити до правоохоронних органів щодо надання додаткової інформації, а також розглянути напрацьовані пропозиції щодо внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу щодо посилення відповідальності і внести відповідний законопроєкт на розгляд парламенту”, - зазначають в Інформаційному управлінні Апарату ВР.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня о 10 год. 12 хв в Одесі на третьому поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв. 4 грудня пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв. м.

6 грудня Кабінет міністрів створив урядову комісію з розслідування причин пожежі в Одесі.

9 грудня директору коледжу висунуто підозру в службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки.

Станом на ранок 11 грудня повідомлялося, що відкритого вогню не спостерігається, тривають пошуково-рятувальні роботи та роботи з демонтажу аварійних елементів конструкцій будівлі.

Під час пошукових робіт виявлено тіла 10 загиблих осіб (тіла 5 осіб не ідентифіковано). Загалом внаслідок пожежі загинули 12 осіб, постраждали 30, у лікувальних закладах залишаються 9 осіб.

Фото: iportal.rada.gov.ua