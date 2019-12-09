В одеському коледжі не було пожежної сигналізації — ДСНС

У згорілій будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу не була встановлена пожежну сигналізація.

Про це заявив глава Державної служби з надзвичайних ситуацій України Микола Чечоткін, аналізуючи причини значної кількості жертв пожежі 4 грудня.

"Під час наради з приводу пожежі з'ясувалося, що в коледжі (Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу - ред.) взагалі не було пожежної сигналізації", зазначив Чечоткін.

За його словами, також виникло безліч питань, пов'язаних з оснащенням рятувальників, зокрема укомплектуванням засобами, які використовують під час рятувальної операції.

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В одеських рятувальників є все мінімально необхідне для ефективного виконання завдань: три 30-метрові сходи і один 50-метровий підіймач. Але нема жодного "кубу життя" (надувного рятувального батуту - ред.)

Водночас Чечоткін зауважив, що досвід європейських країн показав: ефективність "кубів життя" як засобів порятунку людей невисока. В Україні є всього п'ять таких "кубів життя".