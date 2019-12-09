Під завалами коледжу в Одесі знайшли ще два тіла

Під завалами коледжу в Одесі знайшли ще два тіла

Укрінформ
В Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу під час розбору завалів внаслідок пожежі рятувальники знайшли ще два тіла. 

Про це повідомляє ДСНС.

"9 грудня о 00.35 під час розбору завалів виявлено тіло 1 особи. О 05.15 під час розбору завалів виявлено тіло 1 особи", - йдеться у повідомлені. 

Зазначається, що загалом внаслідок пожежі загинули 12 осіб, постраждали 30, в лікувальних закладах залишається 9 осіб.

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Як повідомлялося, 4 грудня о 10 год. 12 хв у м. Одеса на третьому поверсі 6-ти поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв. 4 грудня пожежу локалізовано на площі 4 тис. м². Підрозділами ДСНС було врятовано та евакуйовано 40 осіб.

Фото: ДСНС

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