Під завалами коледжу в Одесі знайшли ще два тіла

В Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу під час розбору завалів внаслідок пожежі рятувальники знайшли ще два тіла.

Про це повідомляє ДСНС. "9 грудня о 00.35 під час розбору завалів виявлено тіло 1 особи. О 05.15 під час розбору завалів виявлено тіло 1 особи", - йдеться у повідомлені. Зазначається, що загалом внаслідок пожежі загинули 12 осіб, постраждали 30, в лікувальних закладах залишається 9 осіб. Читайте також: У коледжі в Одесі гасять осередки тління, відкритого вогню немає Як повідомлялося, 4 грудня о 10 год. 12 хв у м. Одеса на третьому поверсі 6-ти поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв. 4 грудня пожежу локалізовано на площі 4 тис. м². Підрозділами ДСНС було врятовано та евакуйовано 40 осіб. Фото: ДСНС