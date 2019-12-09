У коледжі в Одесі гасять осередки тління, відкритого вогню немає

Станом на 7 годину 9 грудня в Одесі відкритого вогню у коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу не спостерігається, виявлено тіла 10 загиблих осіб.

Про це повідомляє ДСНС України.

“Станом на 7 год. 9 грудня відкритого вогню не спостерігається. Проводяться пошуково-рятувальні роботи та роботи по гасінню окремих осередків тління конструкцій будівлі. В ході проведення пошукових робіт виявлено тіла 10 загиблих осіб (тіла 6 осіб не ідентифіковані)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом внаслідок пожежі загинули 12 осіб, постраждали 30, в лікувальних закладах залишається 9 осіб.

До ліквідації наслідків пожежі залучені 275 чоловік та 41 одиниця техніки, з них від ДСНС - 112 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки.

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На місці події працює штаб з ліквідації надзвичайної ситуації та оперативна група ГУ ДСНС України в Одеській області.

Як повідомлялося, 4 грудня о 10 год. 12 хв. у м. Одеса на третьому поверсі 6-ти поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв. 4 грудня пожежу локалізовано на площі 4 тис. м2. Підрозділами ДСНС було врятовано та евакуйовано 40 осіб.