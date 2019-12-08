Гончарук доручив МВС вдосконалити систему протипожежної безпеки
Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час пресбрифінгу в Одесі, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Я сьогодні доручив Міністерству внутрішніх справ протягом місяця дати чіткий план вдосконалення цієї системи (протипожежної безпеки - ред.)”, - сказав Гончарук.
Він додав, що проблеми протипожежної безпеки в Україні зумовлені не лише недокомплектацією всіма необхідними засобами, а й відсутністю системи перевірок та критеріїв, за якими ці перевірки мають відбуватися.
За словами Прем'єра, будуть проведені всі необхідні перевірки та визначені всі слабкі місця протипожежної системи в Україні, і вже з наступного року “ситуація має бути змінена”.
Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прибув у неділю до Одеси.
4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.
Станом на 8 грудня відомо про 10 осіб, які загинули внаслідок наслідок пожежі. Пошукові роботи на згарищі продовжуються. Постраждала 31 людина. В лікарнях зараз залишаються 9 осіб.