Гончарук доручив МВС вдосконалити систему протипожежної безпеки

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук доручив Міністерству внутрішніх справ протягом місяця надати чіткий план вдосконалення системи протипожежної безпеки.

Про це заявив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час пресбрифінгу в Одесі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я сьогодні доручив Міністерству внутрішніх справ протягом місяця дати чіткий план вдосконалення цієї системи (протипожежної безпеки - ред.)”, - сказав Гончарук.

Він додав, що проблеми протипожежної безпеки в Україні зумовлені не лише недокомплектацією всіма необхідними засобами, а й відсутністю системи перевірок та критеріїв, за якими ці перевірки мають відбуватися.

За словами Прем'єра, будуть проведені всі необхідні перевірки та визначені всі слабкі місця протипожежної системи в Україні, і вже з наступного року “ситуація має бути змінена”.

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Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук прибув у неділю до Одеси.

4 грудня о 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа.

Станом на 8 грудня відомо про 10 осіб, які загинули внаслідок наслідок пожежі. Пошукові роботи на згарищі продовжуються. Постраждала 31 людина. В лікарнях зараз залишаються 9 осіб.