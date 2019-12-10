На пожежі в одеському коледжі евакуація була практично неможлива - поліція

У згорілому одеському коледжі вогнегасники зберігалися під ліжком у коменданта. У будівлі відсутня автоматична система оповіщення про пожежу, а евакуація людей була практично неможлива.

Про це під час прес-брифінгу в Одеській облдержадміністрації за участю членів урядової комісії з розслідування причин пожежі повідомив начальник ГУ НП в Одеській області Олег Бех.

"На жаль, під час розчищення приміщень у згорілому коледжі не було виявлено жодного вогнегасника, а склад вогнегасників ми знайшли під ліжком у коменданта. У будівлі також була відсутня автоматична система оповіщення про пожежу. Оповіщення здійснювалося шляхом натискання на кнопку застарілої сигналізації типу "Ревун" на першому поверсі", - підкреслив Бех.

За словами учасників брифінгу, в коледжі на платній основі навчалося 600 осіб, вони платили від 10 до 14 тис. грн на рік.

"Напевно, за ці гроші можна було забезпечити безпеку учнів", - підкреслив Бех.

Він повідомив, що у слідства є питання щодо евакуації людей, яка "фактично була неможливою".

Як повідомлялося, 10 грудня в Одесі відбулося перше засідання урядової комісії з розслідування причин пожежі в коледжі. Її очолює перший заступник міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий. До складу комісії входять голова ДСНС України Микола Чечоткін, начальник головного слідчого управління Національної поліції України Максим Цуцкірідзе, представники міністерств ї співробітники профільних підрозділів облдержадміністрації.

4 грудня о 10 год. 12 хв. в м.Одесі на третьому поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв. 4 грудня пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв.м. Підрозділами ДСНС врятовано й евакуйовано 40 людей.

В ході проведення пошукових робіт виявлено тіла 10 загиблих (тіла 6 осіб не ідентифіковані). Всього в результаті пожежі загинуло 12 людей, постраждало 30 осіб, в лікувальних установах залишаються 9 пацієнтів.