На місці пожежі в одеському коледжі знайшли тіла ще двох людей

Рятувальники у неділю знайшли ще двоє тіл у згорілій будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"8 грудня о 8.30 під час розбору завалів виявлено тіла 2 осіб", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом наслідок пожежі загинуло 10 осіб.

Як повідомляв Укрінформ, у суботу під час розбору завалів виявлено тіла ще 2 осіб, а в лікарні від отриманих травм помер рятувальник.

Усього постраждала 31 людина. В лікарнях зараз залишаються 9 осіб.

4 грудня в Одесі на третьому поверсі шестиповерхового будинку Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула пожежа.