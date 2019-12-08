На місці пожежі в одеському коледжі знайшли тіла ще двох людей
Укрінформ
Рятувальники у неділю знайшли ще двоє тіл у згорілій будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"8 грудня о 8.30 під час розбору завалів виявлено тіла 2 осіб", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що загалом наслідок пожежі загинуло 10 осіб.
Як повідомляв Укрінформ, у суботу під час розбору завалів виявлено тіла ще 2 осіб, а в лікарні від отриманих травм помер рятувальник.
Усього постраждала 31 людина. В лікарнях зараз залишаються 9 осіб.
4 грудня в Одесі на третьому поверсі шестиповерхового будинку Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу спалахнула пожежа.