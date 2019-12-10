В Одесі готуються розібрати стіну згорілого коледжу - у дворі два БТР

Працівники ДСНС продовжують розбір завалів у згорілому будинку одеського коледжу. Поки будівельні експерти вирішують питання про створення каркаса для зміцнення стін будівлі на Троїцькій, 25, у внутрішній двір будівлі о 23 год. заїхали два бронетранспортери - фахівці готуються розібрати одну зі стін будівлі.

Про тимчасове перекриття руху транспорту на прилеглій до руїн будівлі Пушкінської вулиці повідомила пресслужба Одеської мерії.

"10 грудня з 6 год. до кінця робіт з розбирання стіни будівлі по вул. Троїцькій буде перекритий рух по вул. Пушкінській від вул. Успенської до вул. Єврейської", йдеться у повідомленні.

У КП «Одесміськелектротранс» також попередили, що на час обмеження руху транспорту тролейбуси маршрутів №№ 7, 9 працюватимуть до залізничного вокзалу.

Зранку у вівторок по периметру місця проведення робіт виставлені регулювальники Патрульної поліції - рух транспорту на цій ділянці буде відновлено, коли розбирання стіни з боку вул. Троїцької завершать.

Варто зазначити, що надвечір 9 грудня рятувальники підготували до роботи потужний підйомний кран, який має підняти кузов від вантажівки, щоб рятувальники могли укласти в нього на рівні шостого поверху й спустити вниз рештки згорілих внутрішніх стін будівлі.

Вранці 10 грудня пресслужба управління ДСНС повідомила, що "аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи продовжуються... До них залучено 250 чоловік та 34 одиниці техніки, в тому числі від ДСНС - 96 чоловік та 8 одиниць техніки".

Зазначається, що на місці надзвичайної ситуації здійснено розбір конструкції верхньої частини будівлі, експертною групою проведено заміри рівнів коливань будівлі та її стійкості, прибрано елементи конструкцій з аркового проходу та забезпечено прохід до внутрішнього двору.

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Також здійснено розчищення внутрішнього двору коледжу від припаркованого транспорту та будівельних конструкцій, встановлено автокран FAUN з вильотом стріли 65 м, проведено обрушення небезпечних конструкцій на поверхах з 6-го по 3-й праворуч та ліворуч від аркового проходу. Обстежено усі підвальні приміщення, з яких відкачано 400 куб. м води.

Усього з початку розбирання завалу вивезено 1 тисячу 424 кубометри будівельних конструкцій.

За останніми даними внаслідок пожежі загинуло 12 осіб.

Як повідомлялося, 4 грудня о 10 год. 12 хв. у м. Одесі на третьому поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14 год. 18 хв. 4 грудня пожежу локалізовано на площі 4 тис. кв.м. Підрозділами ДСНС врятовано та евакуйовано 40 осіб.

Фото: omr.gov.ua