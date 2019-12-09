Стіни одеського коледжу пропонують зміцнити металевим каркасом

Будівельні експерти працюють над створенням плану укріплення будівлі коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, де 4 грудня сталась масштабна пожежа з трагічними наслідками.

Про це повідомляє керівник ОДА Максим Куций на своїй сторінці в Facebook.

"Наразі існує велика загроза обвалу стін. Аби рятувальники могли ефективно продовжувати пошуки, необхідно укріпити стіни. За планом, стіни зміцнять металевим каркасом, який втримає їх від завалення", - зазначив Куций.

За словами очільника ОДА, до розробки проєкту укріплення буде залучено знавця архітектури міста - реставратора Анатолія Ізотова. Пропозицію комісії експертів надішлють до Києва. І в разі погодження, будівельники почнуть зводити каркас.

Крім того, вважають фахівці, металева конструкція дозволить рятувальникам та поліцейським безперешкодно працювати на місці пожежі.

Зазначається, що наразі під завалами ще можуть перебувати четверо осіб. Аби знайти людей якомога скоріше, працівники ДСНС та інші служби працюють у цілодобовому режимі.

Фото: facebook.com/maksymkutsyi