В одеському коледжі продовжують пошук тіл жертв пожежі
Про це 11 грудня повідомив кореспонденту Укрінформу головний інженер Управління капітального будівництва Одеської міськради Василь Нікітенко.
"Демонтаж стіни, що могла обрушитись під час аварійно-рятувальних робіт, сьогодні о 12 год. 40 хв повністю завершено. До роботи були залучені експерти Державної академії будівництва та архітектори і наші фахівці. Це дало змогу рятувальникам ДСНС під керівництвом заступника начальника облуправління з реагування на надзвичайні ситуації Олександра Крицького поновити розбір завалів та пошук тіл жертв на місці пожежі", - зазначив Нікітенко.
Контрольоване знесення частини аварійного флігеля виконано у взаємодії з департаментом архітектури та будівництва мерії, геодезійної служби та інших будівельних організацій міста.
Як повідомлялося, станом на ранок 11 грудня було демонтовано стіну аварійної будівлі на рівні 3 та 4 поверхів на місці масштабної пожежі.
Решту частин будівлі експерти вважають стабільними.
За даними ДСНС, станом на 16 год середи зі згорілої будівлі вивезено понад 2 тисячі кубометрів будівельних конструкцій.
До робіт залучено 227 чоловік та 40 одиниць техніки.
Фото: ДСНС