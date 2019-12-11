В одеському коледжі продовжують пошук тіл жертв пожежі

Будівельники з працівниками ДСНС сьогодні о 12 год. 40 хв здійснили контрольоване обвалювання стіни аварійного флігеля у дворі згорілої будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, що дало змогу рятувальникам поновити з 13 год розбір завалів.

Про це 11 грудня повідомив кореспонденту Укрінформу головний інженер Управління капітального будівництва Одеської міськради Василь Нікітенко.

"Демонтаж стіни, що могла обрушитись під час аварійно-рятувальних робіт, сьогодні о 12 год. 40 хв повністю завершено. До роботи були залучені експерти Державної академії будівництва та архітектори і наші фахівці. Це дало змогу рятувальникам ДСНС під керівництвом заступника начальника облуправління з реагування на надзвичайні ситуації Олександра Крицького поновити розбір завалів та пошук тіл жертв на місці пожежі", - зазначив Нікітенко.

Контрольоване знесення частини аварійного флігеля виконано у взаємодії з департаментом архітектури та будівництва мерії, геодезійної служби та інших будівельних організацій міста.

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Як повідомлялося, станом на ранок 11 грудня було демонтовано стіну аварійної будівлі на рівні 3 та 4 поверхів на місці масштабної пожежі.

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Решту частин будівлі експерти вважають стабільними.

За даними ДСНС, станом на 16 год середи зі згорілої будівлі вивезено понад 2 тисячі кубометрів будівельних конструкцій.

До робіт залучено 227 чоловік та 40 одиниць техніки.

Фото: ДСНС