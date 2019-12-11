Переможці конкурсу Шевченка отримають президентські стипендії

Переможці Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Шевченка отримають стипендії Президента України.

Стипендії загалом отримають 39 школярів, учнів профтехів і студентів. Проєкт відповідного Указу був затверджений під час засідання Кабінету міністрів в середу, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

“Такі конкурси – чудова мотивація для молоді. Зберегти їх, робити ці конкурси цікавішими для учасників та за можливості збільшувати винагороду – обов’язок Уряду. Я вітаю усіх переможців і переконана, що Президент вже найближчим часом підпише Указ, а діти почнуть отримувати стипендії”, – відзначила міністр освіти і науки Ганна Новосад.

Строк виплати стипендії – один рік. Розмір стипендії наразі складає: для учнів шкіл – 1420 грн на місяць; для студентів закладів вищої освіти І-ІІ р. а. – 1770 грн на місяць; для студентів закладів вищої освіти ІІІ-ІV р. а., курсантів – 2600 грн на місяць.

Традиційно мовно-літературний конкурс ім. Тараса Шевченка проводився у 4 етапи, а у фінал конкурсу вийшло понад 900 учнів та студентів. З них дипломи отримали: І ступеня – 62 учасники; ІІ ступеня – 130; ІІІ ступеня – 196.

Як відомо, Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка проходить серед учнів 5-11 класів закладів загальної середньої та професійно-технічної освіти, студентів та курсантів закладів вищої освіти.

Конкурс проходить у чотири етапи (шкільний, районний, обласний та фінальний). Фінальний етап змагання проводився одночасно в усіх регіонах України за єдиними завданнями, підготовленими МОН для кожної вікової категорії учасників окремо.

До змагань також долучаються учні та студенти з числа українців, які проживають за кордоном. Мовно-літературні змагання щорічно відбуваються у Канаді, Молдові, Італії, Іспанії, Індії, Бельгії, Ірані, Словаччині, Білорусі, Польщі, Йорданії,Туреччині.

За роки проведення конкурсу в ньому взяли участь понад 10 млн учнів та студентів.