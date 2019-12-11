Уряд дав добро на будівництво 20 патрульних катерів

Кабінет міністрів у середу підтримав проєкт розпорядження "Про подання на ратифікацію ВРУ Рамкового договору між Урядом України та Урядом Франції щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України".

Про це інформує пресслужба МВС.

"Сьогодні, 11 грудня, Кабінет міністрів України підтримав проєкт розпорядження "Про подання на ратифікацію ВРУ Рамкового договору між Урядом України та Урядом Франції щодо офіційної підтримки посилення морської безпеки та охорони України", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, заступник міністра внутрішніх справ Сергій Гончаров заявив, що цей документ дозволить реалізувати дуже важливий проєкт – будівництво україно-французьких патрульних кораблів для посилення морської безпеки.

За його словами, упродовж наступних трьох років Держприкордонслужба отримає 20 сучасних 32-метрових патрульних кораблів компанії ОСЕА для роботи в акваторіях Чорного та Азовського морів.

Ці патрульні катери використовуватимуться для охорони державного кордону на воді, операцій спостереження, нагляду та контролю, пошуково-рятувальних операцій та протидії диверсійно-розвідувальним групам, зазначив Гончаров.

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Він наголосив, що за умовами контракту до 30% виробництва буде локалізовано в Україні, і, окрім того, контрактом передбачена побудова системи сервісного обслуговування та підготовки екіпажу й технічних працівників.

За відповідний документ ще мають проголосувати народні депутати, уточнили у МВС.

Як повідомлялося, 19 листопада Україна та Франція підписали велику міжурядову рамкову угоду щодо офіційної підтримки у посиленні системи морської охорони та безпеки кордонів.

Фото: OCEA S.A