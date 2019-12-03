Лікарняні та декретні: Фонд соцстрахування виплатив у грудні вже понад 780 мільйонів

З початку грудня 2019 року Фонд соціального страхування України профінансував 782,2 мільйона гривень допомог із тимчасової втрати працездатності, по вагітності та пологах і на поховання.

Про це йдеться на сторінці ФСС у Facebook.

“Фонд соціального страхування України профінансував 782,2 млн грн допомог з тимчасової втрати працездатності, по вагітності та пологах і на поховання з початку грудня цього року”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, із цих 782,2 млн грн на виплату лікарняних спрямовано 538,9 млн гривень, допомог по вагітності та пологах – 241 млн гривень, допомог на поховання – 2,3 млн гривень.

Матеріальне забезпечення перераховується Фондом на рахунок роботодавця, інформують у ФСС.

У фонді також нагадують, що постановою Кабінету міністрів України від 27 листопада 2019 № 957 внесено зміни до бюджету Фонду на 2019 рік.

Зокрема, видатки Фонду за напрямом матеріального забезпечення та соціальних послуг збільшено на 1,37 млрд гривень, загалом вони складають 14,344 млрд грн проти 12,974 млрд грн у початковій редакції.

Як повідомляв Укрінформ, 20 листопада 2019 року Фонд соціального страхування України поінформував, що призупинив перерахування коштів на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам.

У ФСС поінформували, що виплати буде відновлено, коли уряд затвердить зміни до бюджету Фонду на 2019 рік.

Як відомо, за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення: допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах і допомога на поховання.

Водночас у Міністерстві соціальної політики заявили, що інформація про призупинення фінансування виплат ФСС не відповідає дійсності та гарантували поновлення виплат.

Того ж дня, 20 листопада, заступник міністра соціальної політики Олег Коваль на своїй сторінці у Facebook заявив про можливу спробу рейдерського захоплення Фонду соціального страхування.

Як зазначив Коваль, “державний реєстратор незаконно вказав Євгена Баженкова керівником виконавчого Фонду соціального страхування”.

У ФССУ цю інформацію спростували та повідомили, що працюють у штатному режимі.

26 листопада Коваль повідомив, що Мінсоцполітики ініціювало зміни до кошторису Фонду і запустило процедуру погодження для прийняття урядом.

27 листопада заступник міністра соціальної політики повідомив, що Євген Баженков не є директором виконавчої дирекції Фонду соціального страхування і реєстрація про його поновлення на посаді скасована.

Фото: 24 канал