Аудит перевірить, куди зникли гроші із Фонду соцстрахування

Заступник міністра соціальної політики Олег Коваль повідомив, що Євген Баженков не є директором виконавчої дирекції Фонду соціального страхування. Реєстрація про його поновлення на посаді скасована.

Про це він зазначив у Facebook.

“У понеділок комісія Міністерства юстиції України розглядала нашу скаргу про поновлення Євгена Баженкова на посаді. У вівторок, о 14:00, було опубліковане рішення комісії, яке скасовує його реєстрацію. Тобто наші попередні заяви про “сумнівне” поновлення пана Баженкова були задоволені і тепер це офіційно: Євген Баженков не є директором виконавчої (дирекції - ред.) Фонду соціального страхування України”, - наголосив Коваль.

За його словами, ФСС кожного місяця, починаючи з січня 2019 року, “мав перевищення фактичних надходжень коштів над плановими і ці зміни не вносилися до бюджету”.

“Тому Міністерство соціальної політики ініціювало зміни до кошторису Фонду і сьогодні Кабінет міністрів це погодив”, - повідомив заступник міністра соцполітики.

Водночас він повідомив про плани провести аудит Фонду, щоб розібратись, чому і як кошти, які були заплановані на рік, уже закінчились.

Коваль також нагадав, що сьогодні, 27 листопада, уряд підтримав ініціативу Міністерства соціальної політики і збільшив бюджет Фонду соціального страхування на 1,4 млрд грн у 2019 році, що дозволить забезпечити матеріальними виплатами за лікарняними листами, допомогу при вагітності та пологах і виплат на поховання.

“Тобто українці можуть бути спокійними, ми забезпечимо штатний режим всіх виплат Фонду!”, - наголосив Коваль.

Як повідомляв Укрінформ, 20 листопада 2019 року Фонд соціального страхування України повідомив, що призупинив перерахування коштів на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам. У ФСС поінформували, що виплати буде відновлено, коли уряд затвердить зміни до бюджету Фонду на 2019 рік.

Як відомо, за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення: допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах і допомога на поховання.

Водночас у Міністерстві соціальної політики заявили, що інформація про призупинення фінансування виплат Фондом соціального страхування не відповідає дійсності та гарантували поновлення виплат.

Того ж дня, 20 листопада, заступник міністра соціальної політики Олег Коваль на своїй сторінці у Facebook заявив про можливу спробу рейдерського захоплення Фонду соціального страхування.

Як зазначив Коваль, “державний реєстратор незаконно вказав Євгена Баженкова керівником виконавчого Фонду соціального страхування”.

У ФССУ цю інформацію спростували та повідомили, що працюють у штатному режимі.

21 листопада 2019 року стало відомо, що голова правління Фонду соціального страхування України Володимир Саєнко ініціює термінове позачергове засідання 26 листопада для відновлення виплат матеріального забезпечення.

Окрім того, 26 листопада Коваль повідомив, що Мінсоцполітики ініціювало зміни до кошторису Фонду і запустило процедуру погодження для прийняття урядом.