Кабмін виділив додаткові 1,4 мільярда на лікарняні

Кабінет міністрів спрямував додаткові 1,4 млрд гривень на виплату у 2019 році лікарняних по тимчасовій втраті працездатності, вагітності та пологах, а також на виплати на поховання.

Про це повідомляє Урядовий портал.

"27 листопада уряд спрямував додаткові 1,4 млрд гривень на виплату у 2019 році лікарняних по тимчасовій втраті працездатності, лікарняних по вагітності та пологах, а також на виплати на поховання", - зазначається у повідомленні.

Таке рішення передбачає збільшення на відповідну суму бюджету Фонду соціального страхування.

Як повідомляв Укрінформ, 20 листопада 2019 року Фонд соціального страхування України повідомив, що призупинив перерахування коштів на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам. Виплати обіцяють відновити, коли уряд затвердить зміни до бюджету Фонду на 2019 рік.

Як відомо, за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення: допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах і допомога на поховання.