Денісова заявляє, що борг за лікарняні перевищив 1 мільярд

В Україні заборгованість з оплати листків тимчасової непрацездатності для працівників становить понад 1 млрд грн.

Про це повідомила уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова у Facebook.

"Мені стало відомо, що заборгованість з оплати листків тимчасової непрацездатності для працівників складає вже понад 1 млрд грн. Виплати не здійснюються у зв'язку з тим, що заплановані на поточний рік стабілізаційні кошти Фонду закінчились", - написала вона.

Денісова також закликала голову правління Фонду соціального страхування Володимира Саєнка та міністра соціальної політики України Юлію Соколовську "негайно внести зміни до бюджету Фонду".

Омбудсмен також звернулась до глави уряду Олексія Гончарука з проханням "невідкладно вжити заходів щодо стабілізації фінансового стану Фонду соціального страхування України".

Як повідомляв Укрінформ, 20 листопада 2019 року Фонд соціального страхування України заявив, що призупинив перерахування коштів на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам. Наголошувалося, що лікарняні та декретні виплати буде відновлено, коли уряд затвердить зміни до бюджету Фонду на 2019 рік.

Водночас у Міністерстві соціальної політики заявили, що інформація про призупинення фінансування виплат Фондом соціального страхування не відповідає дійсності. У відомстві гарантували поновлення виплат.

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 27 листопада, може ухвалити рішення про зміни до бюджету Фонду соціального страхування для його збалансування.