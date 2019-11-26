Лікарняні та декретні: уряд готує зміни до бюджету Фонду соціального страхування

Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 27 листопада, може ухвалити рішення про зміни до бюджету Фонду соціального страхування для його збалансування.

Про це зазначив заступник міністра соціальної політики Олег Коваль, інформує пресслужба відомства.

“Мінсоцполітики вже ініціювало зміни до кошторису Фонду і запустило процедуру погодження для прийняття Кабміном. Тобто вже цієї середи, 27 листопада, Кабінет міністрів України може схвалити рішення про зміни бюджету Фонду соцстрахування для його збалансування! Ніякої "призупинки виплат" Фондом не було і не буде!”, - сказав Коваль.

Окрім того, він повідомив, що Міністерство соціальної політики України скликає засідання правління Фонду соціального страхування на п’ятницю, 29 листопада.

За словами Коваля, порядок денний цього засідання складатиметься з трьох пунктів: обрання Голови правління Фонду, формування постійних комісій правління Фонду та незалежна аудиторська перевірка Фонду соцстрахування з 1 серпня 2017 року по теперішній час.

На думку заступника міністра, “розгляд і прийняття відповідних рішень дозволить навести лад в установі та забезпечити її безперебійну роботу”.

Водночас він вважає, що засідання правління Фонду, заплановане на 26 листопада і з єдиним пунктом порядку денного – “Про внесення змін до бюджету Фонду на 2019 рік”, є недоцільним.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 листопада 2019 року Фонд соціального страхування України повідомив, що призупинив перерахування коштів на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам. Виплати буде відновлено, коли уряд затвердить зміни до бюджету Фонду на 2019 рік.

Як відомо, за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення: допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах і допомога на поховання.

Водночас у Міністерстві соціальної політики заявили, що інформація про призупинення фінансування виплат Фондом соціального страхування не відповідає дійсності. У відомстві гарантують поновлення виплат.

Того ж дня, 20 листопада, заступник міністра соціальної політики Олег Коваль на своїй сторінці у Facebook заявив про можливу спробу рейдерського захоплення Фонду соціального страхування.

Як зазначив Коваль, “державний реєстратор незаконно вказав Євгена Баженкова керівником виконавчого Фонду соціального страхування”.

У ФССУ цю інформацію спростували та повідомили, що працюють у штатному режимі.

21 листопада 2019 року стало відомо, що голова правління Фонду соціального страхування України Володимир Саєнко ініціює термінове позачергове засідання 26 листопада для відновлення виплат матеріального забезпечення.