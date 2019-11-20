В уряді спростовують призупинення виплати лікарняних і декретних

Інформація про призупинення фінансування виплат Фондом соціального страхування не відповідає дійсності.

Відповідна заява оприлюднена на сайті Мінсоцполітики.

"Сьогодні в медіа поширили інформацію про нібито призупинення фінансування виплат лікарняних, у зв’язку з вагітністю та пологами і т.д Фондом соціального страхування України. Повідомляємо, що це не відповідає дійсності. Станом на сьогодні залишки на рахунку Фонду становлять 429,4 млн грн, що є достатнім для проведення необхідних виплат у поточному місяці", - наголосили у Мінсоцполітики.

У відомстві також підкреслили, що надходження до Фонду формуються щодня із сплати єдиного соціального внеску роботодавцями.

Водночас у Мінсоцполітики нагадали, що минулого тижня Печерський райсуд Києва поновив на посаді колишнього керівника Фонду Євгена Баженкова. Він був зареєстрований державним реєстратором у той самий день і призупинив виплати.

У Мінсоцполітики вважають цю ситуацію неприйнятною.

"18 листопада Міністерство соціальної політики уже звернулося до Міністерства юстиції із проханням скасувати дії державного реєстратора щодо запису в ЄДРПОУ Баженкова Є.В. як директора виконавчої дирекції Фонду", - наголошується у повідомленні.

У Мінсоцполітики гарантують поновлення виплат: "Для цього урядом будо затверджено склад урядової сторони правління фонду, щоб перевести роботу фонду в правове поле і уникнути подібних маніпуляцій".

Раніше Фонд соціального страхування України заявив, що вимушено призупинив перерахування коштів на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам. При цьому наводилися слова директора виконавчої дирекції Фонду Євгена Баженкова, який заявив, що за напрямом матеріального забезпечення заплановані на рік видатки було вичерпано 19 листопада, і хоча кошти на рахунках, Фонд не має права їх переказати "до внесення змін до річного бюджету".