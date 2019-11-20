Фонд соцстрахування пояснив, чому виплати лікарняних і декретних — "на паузі"

Призупинення виплат декретних та лікарняних Фондом соціального страхування має бюрократичні причини.

Про це зазначив директор виконавчої дирекції ФССУ Євген Баженков у Facebook.

"Виплати призупинено через суто бюрократичні причини – не прийнято зміни до бюджету Фонду на 2019 рік. Тобто кошти є, а перерахувати їх людям ми не можемо. Адже відповідно до діючого законодавства Фонд не має права перераховувати кошти, якщо вичерпано кошторисні призначення за напрямом", - заявив Баженков.

Водночас він додав, що профспілкова сторона в складі правління Фонду звернулась до керівництва Міністерства соціальної політики з цього питання ще у вересні 2019 року.

"Міністерство соціальної політики, як орган державного нагляду за Фондом, може за погодженням із Міністерством фінансів подати проєкт внесення відповідних змін на затвердження Кабміну. Одразу після їх прийняття виплати буде відновлено", – додав Баженков.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 листопада у ФССУ заявили про вимушене призупинення перерахування коштів для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, зокрема, лікарняних і допомоги по вагітності та пологах.

Як пояснили у відомстві, фінансування тимчасово не здійснюється у зв’язку із закінченням кошторисних призначень за зазначеним напрямом, що затверджені бюджетом Фонду.