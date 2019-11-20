Фонд соцстрахування призупинив виплату лікарняних та декретних

Фонд соціального страхування України призупинив перерахування коштів на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам. Виплати буде відновлено, коли уряд затвердить зміни до бюджету Фонду на 2019 рік.

Про це повідомляє пресслужба Фонду соцстрахування.

"20 листопада 2019 року Фондом соціального страхування України вимушено призупинено перерахування коштів для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам. Фінансування тимчасово не здійснюється у зв’язку із закінченням кошторисних призначень за зазначеним напрямом, що затверджені бюджетом Фонду", - йдеться у повідомленні.

20.11.2019 #ФССУ призупинено перерахування коштів для виплати лікарняних і допомог по вагітності та пологах застрахованим особам. На сьогодні до Фонду подали на фінансування заяви-розрахунки на 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторис за цим напрямом на 1,038 млрд грн. pic.twitter.com/e8Xn1jRhFg — Фонд соціального страхування України (@InsuranceFund) 20 листопада 2019 р.

Як відомо, за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види матеріального забезпечення: допомога по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною), допомога по вагітності та пологах і допомога на поховання.

Згідно з чинним законодавством, зазначили у пресслужбі, Фонд не може перерахувати коштів за кожним із напрямів більше, ніж затверджено в бюджеті Фонду на 2019 рік, затвердженому Кабінетом міністрів України.

"За напрямом матеріального забезпечення заплановані на рік видатки було вичерпано 19 листопада. Кошти на рахунках є, але з сьогоднішнього дня ми не маємо права їх перерахувати до внесення змін до річного бюджету", - прокоментував директор виконавчої дирекції Фонду Євген Баженков.

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Станом на сьогодні загальна сума за заявами-розрахунками, наданими до фінансування у 2019 році з урахуванням заборгованості на початок року, становить 13,573 млрд гривень, що перевищує кошторисні призначення на рік на 1,038 млрд грн, додали у Фонді.

Зараз Фонд соцстрахування веде перемовини із Міністерством соціальної політики, яке за погодженням із Міністерством фінансів може подати проєкт внесення відповідних змін на затвердження Кабміну.

"Проєкт змін напрацьований, сподіваюсь, Міністерство соціальної політики найближчим часом його подасть. Щойно Кабінет міністрів прийме зміни, виплати буде відновлено», – підсумував Баженков.

Як повідомлялось, постанова №16 "Про затвердження бюджету Фонду соціального страхування України на 2019 рік" була ухвалена Кабінетом міністрів 16 січня 2019 року. Загальні видатки Фонду на цей рік було заплановано у розмірі 23,26 млрд гривень, зокрема, на виплату матеріального забезпечення та соціальні послуги - 12,974 млрд гривень, з яких 12,535 млрд грн - на матеріальне забезпечення.

Раніше міністр соціальної політики Олег Коваль заявляв про можливу спробу рейдерського захоплення Фонду соціального страхування.