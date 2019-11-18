Денісова просить КСУ розібратися із внесками ФОПів на соцстрахування

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова звернулась до Конституційного суду щодо визнання неконституційними окремих положень закону про "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

Про це омбудсмен повідомила у Facebook.

"За період 2016-2017 років владою було суттєво змінено принципи збору єдиного внеску та розширено коло осіб, що підпадають під вимоги його обов’язкового нарахування та сплати. Більшість новацій стосувались економічних та соціальних інтересів представників малого бізнесу, а саме ФОПів, в тому числі тих, що обрали спрощену систему оподаткування", - повідомила вона.

Денісова відмітила, що прийняття двох законів України (№ 1774 від 06.12.2016 та № 2148 від 03.10.2017) призвело до скасування права добровільної сплати єдиного внеску у разі відсутності доходу та запровадження примусу щодо нарахування та сплати ЄСВ у розмірі мінімального страхового внеску незалежно від того, здійснювалась підприємницька діяльність або ні.

Уповноважений відмітила, що нарахування єдиного внеску для ФОПів (крім тих, які обрали спрощену систему оподаткування) у звітному періоді, в якому вони не отримали дохід, звужує зміст та обсяг прав фізичних осіб. Це, як зауважила Денісова, є порушенням вимог статей 8, 22, 41 та 42 Конституції України, а також не відповідає принципу соціальної справедливості, який закріплено у Податковому кодексі України.

Читайте також: Денісова звернулася до КСУ через пенсії держслужбовців

"Тому під час робочої зустрічі з представниками бізнесу, наукових установ та правозахисниками прийнято рішення щодо направлення відповідного конституційного подання до КСУ, в якому прошу визнати неконституційними окремі положення закону", - повідомила омбудсмен.

Денісова наголосила, що такий крок "дасть змогу відновити соціальну справедливість, зменшити податкове навантаження на найбільш незахищений прошарок економічно активних громадян — представників малого бізнесу, що сприятиме налагодженню партнерських відносин малого бізнесу та держави".