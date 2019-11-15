Денісова звернулася до КСУ через пенсії держслужбовців

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підписала подання, яким просить Конституційний суд відновити права держслужбовців на отримання пенсії та її перерахунку.

Про це вона повідомила у Facebook.

"У невідкладному порядку мною підписане конституційне подання щодо відновлення прав держслужбовців на отримання пенсії та її перерахунку", - написала Денісова.

Омбудсмен зазначила, що закон не врегулював порядок та умови перерахунку пенсій державних службовців, які на час набуття його чинності не мали необхідного стажу держслужби. Останній перерахунок розміру пенсій проводився у лютому 2008 року.

"Сподіваюся, що судді КСУ винесуть справедливе рішення стосовно поновлення соціальних прав держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування", - додала Денісова.

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Вона зазначила, що припинення пенсій для певних категорій держслужбовців пов’язане зі вступом в дію з 1 травня 2016 року нового закону «Про державну службу». Пенсійне забезпечення державних службовців здійснюється відповідно до закону «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

За її словами, лише державні службовці, які мали необхідний стаж держслужби на день набрання чинності Закону № 889, можуть отримати пенсію на попередніх умовах. Розміри їх пенсій щороку не індексувалися та не осучаснювалися, як це здійснювалося для усіх інших категорій пенсіонерів.