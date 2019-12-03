Рада ухвалила нові правила дорожнього руху для осіб на візках

Верховна Рада ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про дорожній рух" щодо організації дорожнього руху для осіб, які рухаються в кріслах колісних".

Його ухвалення підтримали 350 народних депутатів при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, у законі визначено основні права і обов’язки осіб, які рухаються в кріслах колісних. Зокрема визначається, що громадяни мають право рухатися тротуарами, пішохідними або велосипедними доріжками із швидкістю пішохода, по краю проїзної частини дороги, вулиці чи по узбіччю.

Водночас особи, які рухаються в кріслах колісних зі швидкістю пішохода по тротуарах, пішохідних або велосипедних доріжках, мають право на переважне перетинання проїзної частини дороги по позначених пішохідних переходах. Під час руху вони повинні виконувати Правила дорожнього руху щодо обов’язків пішоходів.

Особи, які рухаються у кріслах колісних по краю проїзної частини дороги, вулиці чи по узбіччю, повинні пересуватися в напрямку руху транспортних засобів по правій крайній смузі, поворот ліворуч та розворот дозволяються на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії посередині. Під час руху вони повинні виконувати Правила дорожнього руху щодо обов’язків велосипедистів.

Окрім того, особи, які рухаються в кріслах колісних, зобов’язані використовувати технічно справні та належним чином обладнані крісла колісні, не перевозити вантажі, що заважають керуванню, не буксирувати причепи, не перевозити пасажирів.

Крісла колісні повинні бути обладнані світловідбивними пристроями, а під час руху в темний час доби по краю проїзної частини дороги, вулиці чи по узбіччю – зовнішніми світловими приладами.

Цей закон набуває чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців із дня набрання чинності.