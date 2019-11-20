Кличко показав, як у Києві наводять лад з паркуванням

Одне з головних завдань для забезпечення комфортного пересування столицею - наведення ладу з паркуванням на вулицях.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у себе на сторінці у Facebook.

"Ми продовжуємо робити наше місто гарнішим та комфортнішим. Одне з головних завдань для забезпечення комфортного пересування столицею - наведення ладу з паркуванням на вулицях. Почали з центральної - найпроблемнішої частини міста, де вже працюють інспектори з паркування і відбувається евакуація автівок, що суттєво заважають руху транспорту. Працюють інспектори разом з патрульною поліцією", - повідомив Кличко.

За його словами, починаючи з липня інспектори винесли понад 3,5 тисячі постанов про стягнення штрафів за порушення правил зупинки, стоянки, паркування авто на загальну суму майже 1 мільйон 400 тисяч гривень.

Крім того, з отриманням технічних засобів фотофіксації, що функціонують згідно із законодавством про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, інспектори з паркування розпочнуть фіксацію порушень правил зупинки та стоянки в автоматизованому режимі. Зможуть також накладати штрафи і за несплату за паркування.

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"Я звертаюся до водіїв: не нехтуйте правилами, поважайте інших людей. Адже хаотичне паркування значно ускладнює рух у місті. І не дивуйтеся, коли, залишивши своє авто в забороненому місці, доведеться їхати шукати його на штрафмайданчик. А сума штрафу за недбалість буде набагато вищою за вартість парковки. Також доведеться оплатити і місце на штрафмайданчику та роботу евакуатора", - наголосив Кличко.