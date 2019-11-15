Кличко обіцяє показати новий Генплан Києва у грудні

Новий Генеральний план столиці буде презентований у середині грудня цього року.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі радіо «НВ», повідомляє пресслужба міського голови.

«Ми готуємося презентувати громадськості Генеральний план столиці. Кожен киянин зможе побачити, як буде розвиватися його район чи мікрорайон і що планують будувати в столиці», - сказав Кличко.

За його словами, велику частину презентації присвятять втіленню інфраструктурних рішень. Перш за все - розвитку громадського транспорту та планам будівництва доріг.

«Ми прагнемо показати комплексний підхід під час презентації нового Генерального плану столиці. Будуть і сесії, присвячені транспорту і дорогам. Ми працюємо над тим, аби вдосконалювати роботу громадського транспорту, оновлювати міську інфраструктуру», - наголосив мер столиці.

Також, як зауважив Кличко, в новому Генплані окрему увагу звернуть на розбудову паркувального простору.

«Наприклад, у нас є плани зробити великий паркінг під Європейською площею. Є проєкт паркінгу біля зоопарку. Бо в вихідні там паркуються вздовж дороги і на сусідніх вулицях у два, а іноді й в три ряди. Нам потрібні й перехоплюючі паркінги, щоб люди залишали свої авто на околицях міста і далі їхали громадським транспортом», - наголосив Кличко.

Він зазначив, що сьогодні столична влада наводить лад у цій сфері. На вулицях міста вже працює паркувальна інспекція. Також розроблена карта паркувань у центрі столиці.