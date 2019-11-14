Київрада прийняла рішення щодо “будинків Войцеховського”

Київська міська рада затвердила детальний план території (ДПТ) у межах вулиць Оноре де Бальзака, Градинської та Радунської у Деснянському районі столиці.

Це рішення підтримали 63 депутати Київради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Як зазначається у проєкті рішення, метою розробки детального плану територій є пошук оптимального рішення щодо добудови житлового комплексу “Перспектива”.

“Цей ДПТ має тільки соціальний характер. Хочу всіх запевнити, що прийняття цього ДПТ унеможливлює, крім добудови цього будинку, будь-якої забудови в цьому мікрорайоні, в межах цих вулиць. У нас з'являється три сквери, у нас з'являється можливість побудувати новий сучасний на 250 місць дитячий садок, реконструювати школу", - розповів заступник голови КМДА В'ячеслав Непоп.

Він зазначив, що цей ДПТ розробляється з 2015 року.

У проєкті передбачено завершити будівництво житлового комплексу «Перспектива» на вул. Драйзера, 40, із реконструкцією загальноосвітньої школи № 321, будівництвом дитсадка і стадіону.

На сьогодні житловий комплекс «Перспектива» (так звані «будинки Войцеховського» на Троєщині) має чотири секції: дві заселені, в третій побудований моноліт, а четверта побудована частково. Головною проблемою добудови ЖК була відсутність затвердженого детального плану території.