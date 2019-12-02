Експерт нагадав спікеру Держдуми, що "малих народів" не існує

Ані міжнародне право, ані національні правові системи не передбачають такого терміну як "малі народи", про які згадував спікер Держдуми Росії В'ячеслав Володін у своїй шовіністичній та расистській заяві.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook доктор юридичних наук, професор, колишній постійний представник президента України в АРК Борис Бабін.

"У словах Володина є вкрай цікавий та дуже важливий для розуміння сучасного російського агресивного імперіалізму нюанс, що криється в таких його фразах: "очередная демонстрация нетерпимости представителей власти Украины к малым народам", "Национализм, притеснение малых народов может привести к выходу из состава Украины ряда областей" ти "при этом сложно назвать малым народом 36% граждан Украины, которые считают русский язык родным". Я вже й раніше багато разів чув у виступах російських ораторів та дипломатів, зокрема й на загальновідомому тепер Форумі з питань меншин, тези про пригнічення "ворогами російського світу" якихось таємничих "малих народів", що мешкають, мабуть, виключно у державах, що є жертвами або метою російської агресії та експансії. Раніше я списував це на низький рівень підготовки доповідачів, адже ні про які "малі народи" насправді нічого не знає ані міжнародне право, ані національні правові системи", - написав він.

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За словами експерта, бувають насправді – народи, зокрема такі, що борються за самовизначення, та корінні народи, також визнаються й меншини (етнічні, релігійні, мовні тощо). Іноді, з метою уникання чітких визначень, в документах щодо етносів вживаються й аморфні терміни "групи" та "спільноти".

"Задля ефективного захисту його окремих прав народ, що не становить більшості населення певної території, може розглядатися як меншина, а російське внутрішнє право традиційно обмежує права корінних народів, відносячи до них лише "корінні нечисельні народи". Але міжнародне право, по-перше, презюмує рівність прав усіх народів, незалежно від їх чисельності, та, по-друге, — проголошує право на самовизначення в національних державах тільки для народів, а не для інших етнічних груп", - зазначив Бабін.

На його переконання, наразі російські "дипломати" та посадовці, розповідаючи про пригнічувані малі народи, "як раз хочуть побачити право на самовизначення там де його немає - а саме у традиційних національних меншин".

"При цьому, російськомовне населення у цій картині світу, де є "пригнічені малі народи" за межами імперії та є "щастя народне" всередині, до "малих народів" росіяни не відносять. Адже у їх картині світу є лише один "великий народ", власне, до якого це населення нібито належить і якому, у хворих мріях володіних та бальбеків, мають слугувати обрані лояльні "малі народи" . А решта населення, яка не має щастя бути "великим народом" та не погодилася стати "малим народом", вочевидь повинна готуватися до знищення чи асиміляції", - заявив він.

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За словами експерта, заява Володіна є "відзеркаленням імперського шовінізму та расової дискримінації".

"Що ж, можна побачити, що пан Володін у власній расовій картині всесвіту залишив вже далеко позаду пана Гітлера з його "Майн Кампфом", бо навіть нацисти "погоджувалися" з існуванням декількох "великих", "расово чистих" народів. А для сучасної РФ такий народ лише один", - додав Бабін.

Як повідомляв Укрінформ, спікер Держдуми В'ячеслав Володін пригрозив Україні, що в разі збереження "націоналізму й утисків малих народів" зі складу країни вийде ряд областей.

Заява Володіна оприлюднена на сайті Держдуми, вона стала відповіддю на те, що українська делегація зірвала виступ незаконно обраного до Держдуми депутата від анексованого Криму колабораціоніста Руслана Бальбека на форумі ООН з питань меншин.