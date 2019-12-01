Кулеба відповів главі Держдуми: Готові прийняти пару областей РФ

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба відкидає застереження глави Держдуми Росії В'ячеслава Володіна про можливий вихід низки областей зі складу України.

Про це Кулеба написав у Twitter.

“Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде”, - наголосив Кулеба.

Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде. Натомість, готові прийняти пару областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного управління, запровадження європейських стандартів життя🙂 pic.twitter.com/LmsSePmR3G — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) 1 грудня 2019 р.

Натомість, за його словами, “готові прийняти пару областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного управління, запровадження європейських стандартів життя”.

Як повідомляв Укрінформ, спікер Держдуми В'ячеслав Володін заявив, що якщо в Україні збережеться «націоналізм і утиски малих народів», то зі складу країни вийдуть кілька областей.

Заява Володіна оприлюднена на сайті Держдуми, вона стала відповіддю на те, що українська делегація зірвала виступ незаконно обраного до Держдуми депутата від анексованого Криму Руслана Бальбека на форумі ООН з питань меншин.

Коментуючи закон про українську мову, Володін заявив, що в Україні «порушуються права нацменшин - росіян, угорців, поляків».

"Важко назвати малим народом 36% громадян України, які вважають російську мову рідною", - заявив він.

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Як приклад нібито "відсутності утисків" Володін навів анексований Крим, де окупаційна влада номінально зробила державними мовами російську, українську і кримськотатарську.

28 листопада представники України зірвали виступ на Форумі ООН з питань меншин незаконно обраного до Держдуми Росії від окупованого Криму Руслана Бальбека, який був, на порушення процедур, включений до складу офіційної російської делегації.