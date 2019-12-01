МЗС відреагувало на заяву РФ щодо можливості "виходу зі складу" областей України

Висловлювання голови Державної Думи Росії В’ячеслава Володіна про можливість виходу областей зі складу України спрямовані проти територіальної цілісності країни.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар у Facebook.

"Провокаційні формулювання і тон заяви спрямовані проти територіальної цілісності України та вкладаються в логіку продовження гібридної агресії РФ проти нашої держави", − сказав Боднар.

За його словами, Росія вкотре намагається розпалити міжнаціональну ворожнечу в Україні.

"Російські окупанти системно знищують українську та кримськотатарську освіту на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Автономній Республіці Крим. За майже 6 років окупації у 76 (!) разів зменшилася кількість учнів у Криму, які навчалися української мовою: з 13 тисяч учнів залишилося всього лише 172 учні", - нагадав Боднар.

Як повідомляв Укрінформ, спікер Держдуми В'ячеслав Володін пригрозив Україні, що в разі збереження "націоналізму й утисків малих народів" зі складу країни вийде ряд областей.

Заява Володіна оприлюднена на сайті Держдуми, вона стала відповіддю на те, що українська делегація зірвала виступ незаконно обраного до Держдуми депутата від анексованого Криму колабораціоніста Руслана Бальбека на форумі ООН з питань меншин.

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Володін заявив, що в Україні нібито "порушуються права нацменшин" - росіян, угорців, поляків. Зокрема йдеться про закон про українську мову.

"Важко назвати малим народом 36% громадян України, які вважають російську мову рідною", - заявив він.

Як приклад нібито "відсутності утисків" Володін навів анексований Крим, де окупаційна влада номінально зробила державними мовами російську, українську і кримськотатарську.

28 листопада представники України зірвали виступ на Форумі ООН з питань меншин незаконно обраного до Держдуми Росії від окупованого Криму колабораціоніста Руслана Бальбека, який був, на порушення процедур, включений до складу офіційної російської делегації.