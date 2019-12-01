Українцям, які застрягли в аеропорту Берліна, переоформили квитки на завтра — посольство

У Берліні 49 українцям, які не змогли у неділю, 1 грудня, вилетіти через великі черги на паспортному контролі в аеропорту, безкоштовно оформлено нові квитки на понеділок, 2 грудня.

Про це повідомляє Посольство України в Німеччині на своїй сторінці у Facebook.

"Завдяки злагодженим діям співробітників консульського відділу Посольства України у ФРН з поліцією та співробітниками аеропорту вдалось оперативно вирішити питання на користь українських пасажирів і безкоштовно оформити нові квитки. Вже завтра всі громадяни України зможуть відлетіти за маршрутом", - йдеться в повідомленні.

Водночас задля уникнення подібних випадків у майбутньому дипломати радять українцям прибувати з великим запасом часу до аеропорту, оскільки заходи безпеки щодо перевірки ручного вантажу вимагають ретельної перевірки.

Як повідомляв Укрінформ, 1 грудня через великі черги на паспортному контролі в берлінському аеропорту Шьонефельд 49 громадян України не встигли на свої рейси за маршрутами "Берлін-Київ" авіакомпанії Raynair та "Берлін-Київ" і "Берлін-Львів" авіакомпанії Wizzair.

Керівництво аеропорту стверджує, що пасажири пізно прийшли на посадку через запізнення на паспортному прикордонному контролі.