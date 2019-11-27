“Антонов” ремонтуватиме літаки для Перу

ДК "Укроборонпром" та МВС Перу підписали додаткову угоду щодо співпраці у сфері ремонту й модернізації техніки, яку реалізовуватимуть на ДП “Антонов”.

Про це заявив під час круглого столу в Укрінформі "Сучасний стан і перспективи підприємств авіаційної промисловості України" заступник гендиректора з питань авіабудування та ракетобудування ДК "Укроборонпром" Руслан Корж.

“Хочу сьогодні повідомити про позитивну новину: нами підписано додаткову угоду в експортному контракті з Нацполіцією Перу на кілька десятків мільйонів доларів — це ремонт і модернізація техніки, і зараз з ДП “Антонов” ми знаходимось у процесі підписання вже остаточних документів на отримання авансового платежу. Перуанська поліція вже виставила акредитив на повну суму контракту, і цей контракт дав нам нагоду відкрити програму АН-178 офіційно до виконання”, - повідомив Корж.