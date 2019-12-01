Майже 50 українців не змогли вилетіти з Берліна - застрягли на паспортному контролі

Майже пів сотні громадян України в неділю, 1 грудня, не змогли вилетіти з берлінського аеропорту Шенефельд через великі черги на паспортному контролі.

Про це Укрінформу повідомили в консульському відділі Посольства України в ФРН.

Це, зокрема, пасажири трьох рейсів - "Берлін-Київ" авіакомпанії Raynair та "Берлін-Київ" і "Берлін-Львів" авіакомпанії Wizzair.

"Пасажири почали телефонувати до посольства, розповідати, що загалом 49 громадян не потрапили на рейси попри те, що приїхали за 2 години до вильоту", - зазначили в консульському відділі.

Диппредставництво негайно зв’язалося з поліцією аеропорту, яка підтвердила факти вильоту кількох рейсів у певний проміжок часу в неділю без частини пасажирів, які придбали квитки. Йдеться не тільки про громадян України і не тільки про рейси до України.

Керівництво аеропорту стверджує, що пасажири пізно прийшли на посадку через запізнення на паспортному прикордонному контролі.

Авіакомпанії прийняли рішення не чекати пасажирів, оскільки це загрожує їм великими штрафами, лоукостери мають чітко дотримуватися графіку. У разі порушення цієї вимоги авіакомпаніям можуть взагалі заборонити польоти з даного аеропорту.

Зараз перевізники намагаються розв'язати питання відправлення пасажирів іншими маршрутами або в інший день.

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Своєю чергою керівництво Шенефельда та дипломати радять пасажирам прибувати в аеропорт заздалегідь, адже прибуття за дві години до вильоту не завжди дозволяє пройти паспортний контроль. Посиленням безпекових заходів, а також велика щільність рейсів значно збільшує час проходження на посадку.