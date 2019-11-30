В УКФ на 2020 рік збільшили удвічі фінансування на проєкти, не пов'язані з кіно

В УКФ на 2020 рік збільшили удвічі фінансування на проєкти, не пов'язані з кіно

Укрінформ
В Українському культурному фонді (УКФ) на 2020 рік збільшили удвічі фінансування на проєкти, не пов'язані з кіно.

Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв'ю “Дзеркалу тижня”.

“Уже на 2020 рік ми вдвічі збільшили фінансування УКФ — на проєкти, які не стосуються кіно. Раніше ця цифра була 250 мі­льйонів гривень, на 2020 рік це буде 500 мі­льйонів. Ми також збільшили можливість по­дання заявок. Раніше одна організація мог­ла подавати одну заявку в УКФ протягом ро­ку. Зараз кількість таких заявок від об'єд­нань і творчих гравців збільшено аж до 30. А позитивну відповідь від Фонду можна отримати на п'ять проєктів, які може реалізу­вати одна установа. І це дуже потужно. УКФ реалізує політику, яку виробляє міністерство. Це досить незалежний орган. Які конкретно проєкти фінансувати, обирає Фонд”, - пояснив міністр.

Читайте також: У Бородянського чекають від громад “інтелектуальних проєктів”

Як повідомляв Укрінформ, 29 серпня Верховна Рада призначила Володимира Бородянського на посаду міністра культури, молоді та спорту України.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-