В УКФ на 2020 рік збільшили удвічі фінансування на проєкти, не пов'язані з кіно

В Українському культурному фонді (УКФ) на 2020 рік збільшили удвічі фінансування на проєкти, не пов'язані з кіно.

Про це заявив міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський в інтерв'ю “Дзеркалу тижня”.

“Уже на 2020 рік ми вдвічі збільшили фінансування УКФ — на проєкти, які не стосуються кіно. Раніше ця цифра була 250 мі­льйонів гривень, на 2020 рік це буде 500 мі­льйонів. Ми також збільшили можливість по­дання заявок. Раніше одна організація мог­ла подавати одну заявку в УКФ протягом ро­ку. Зараз кількість таких заявок від об'єд­нань і творчих гравців збільшено аж до 30. А позитивну відповідь від Фонду можна отримати на п'ять проєктів, які може реалізу­вати одна установа. І це дуже потужно. УКФ реалізує політику, яку виробляє міністерство. Це досить незалежний орган. Які конкретно проєкти фінансувати, обирає Фонд”, - пояснив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 29 серпня Верховна Рада призначила Володимира Бородянського на посаду міністра культури, молоді та спорту України.