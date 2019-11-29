У Бородянського чекають від громад “інтелектуальних проєктів”

У Міністерстві культури, молоді й спорту високо оцінюють діяльність Українського культурного фонду.

Про це сказала заступник міністра культури, молоді й спорту Ірина Подоляк у коментарі Укрінформу в ході виїзного засідання Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики у Луцьку.

"Що стосується взагалі діяльності Українського фонду, то це найкраща інституція, яка була створена в тому числі мною. Тому що це інституція, яка дуже ефективно та з дуже глибоким смислом дає можливість закладам, не залежно від форми власності, чи державний чи недержавний, отримувати державне фінансування на реалізацію проєктів. У них є дуже чіткі правила, за якими вони працюють. Вони дуже експертні", - сказала Подоляк.

Вона зазначила, що у діяльності Українського культурного фонду є дуже багато пріоритетних напрямків, одним із яких є підтримка вагомих ювілейних дат.

"І от сьогодні ми знаходимось на Волині, і, на моє переконання, якщо громада мобілізується і створить інтелектуальний проєкт, вони мають всі шанси отримати велике фінансування на його реалізацію. Питання тільки в спроможності", - сказала Подоляк.

За словами заступника МКМС, радянська доба виховувала людей так, що вони постійно вимагають від держави. Але, як зазначила Подоляк, потрібно добре розуміти, на що необхідно виділяти гроші, тому що держава це не абстрактний орган.

"Держава це люди, які живуть в Одесі, в Чернігові, у Львові, в Харкові, які платять податки. Вони і є державою, і таку державу треба переконати, чому потрібно інвестувати саме в цей проєкт, а не в інший проєкт. І це власне ті спроможності, які ми в останні роки у людей, у громадах намагаємося просто розвивати. І це вдається", - сказала Подоляк.

Виїзне засідання Комітету Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики проходить 28-29 листопада у місті Луцьк Волинської області.